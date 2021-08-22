Президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України напередодні саміту “Кримська платформа”. Про це йдеться у повідомлення посла України в Польщі Андрія Дещиці в Twitter, пише УНН.
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"Анджей Дуда в Україні! Попереду у нас три дні інтенсивного візиту - участь у Саміті Кримської платформи та святкування 30 -ї річниці Незалежності України. Дякую за підтримку та солідарність", - йдеться у повідомленні посла.
В програмі візиту - участь в саміті Кримської платформи та відзначення Дня Незалежності України в Києві. Він також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та президентами країн Балтії.
Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty - udział w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodległości Ukrainy. Dziękujemy za wsparcie i solidarność @crimeaplatform pic.twitter.com/kzD0hf89oO— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) August 22, 2021
Довідка
Кримська платформа - ініційований Україною проект, присвячений питанням Кримського півострова, окупованого з 2014 року. Перша зустріч в такому форматі відбудеться в понеділок. До участі в переговорах були запрошені численні глави держав і урядів, а також представники міжнародних організацій.
Доповнення
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в саміті візьмуть участь представники 45 країн і міжнародних організацій. За його словами, "на президентському рівні будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія". На форумі також буде присутній президент Європейської ради Шарль Мішель. США представлятиме делегація на чолі Міністра енергетики Дженніфер М. Ґренголм.