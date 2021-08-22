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Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину

Киев  •  УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украину продолжают прибывать международные гости, которые примут участие в саммите “Крымская платформа”. Так, президент Евросовета Шарль Мишель уже прилетел в Украину. Об этом сообщила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Совет приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе”, — написала Стефанишина.

Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета @CharlesMichel , который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе pic.twitter.com/0RT1bAbqDu

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 22, 2021

Напомним

Президент Польши Дуда 22 августаприбыл в Украину накануне саммита “Крымская платформа”.

Крымская платформа — инициированный Украиной проект, посвященный вопросам Крымского полуострова, оккупированного с 2014 года. Первая встреча в таком формате состоится в понедельник. К участию в переговорах были приглашены многочисленные главы государств и правительств, а также представители международных организаций.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите примут участие представители 45 стран и международных организаций. По его словам, “на президентском уровне будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия”. На форуме также будет присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель. США будет представлять делегация во главе Министра энергетики Дженнифер М. Ґренголм.

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