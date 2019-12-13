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Президент WBC піддав критиці підготовку Руїса до бою-реваншу з Джошуа

Президент WBC піддав критиці підготовку Руїса до бою-реваншу з Джошуа

Київ • УНН

 • 11031 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент WBC Маурісіо Сулейман залишився незадоволеним ходом підготовки вже колишнього чемпіона світу у "хевівейті" Енді Руїса до бою з Ентоні Джошуа, звинувативши мексиканця в несерйозному ставленні до тренувань і поганій підготовці, передає УНН з посиланням на BoxingScene.

"У житті Руїса було багато проблем, але до нього привалила удача, а разом з нею і гроші, слава і спокуси. У нього не було плану для роботи в залі. Руїс їздив по містах, відвідував різні заходи. Його розваги привели до скандального зважування. Після стартового гонгу Руїс помітно поступався в мобільності. Джошуа ж, навпаки, діяв дуже грамотно, він використовував свою зброю - зріст, дистанцію, джеб і руху. У цьому бою не було драми, якою так чекала публіка. Того вечора Джошуа очевидно перевершував над Руїсом", - зізнався Сулейман.

Примітно, що за день до бою в процедурі зважування Руїс переважив Джошуа більше, чим на 20 кг.

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