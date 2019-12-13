Президент WBC піддав критиці підготовку Руїса до бою-реваншу з Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент WBC Маурісіо Сулейман залишився незадоволеним ходом підготовки вже колишнього чемпіона світу у "хевівейті" Енді Руїса до бою з Ентоні Джошуа, звинувативши мексиканця в несерйозному ставленні до тренувань і поганій підготовці, передає УНН з посиланням на BoxingScene.
"У житті Руїса було багато проблем, але до нього привалила удача, а разом з нею і гроші, слава і спокуси. У нього не було плану для роботи в залі. Руїс їздив по містах, відвідував різні заходи. Його розваги привели до скандального зважування. Після стартового гонгу Руїс помітно поступався в мобільності. Джошуа ж, навпаки, діяв дуже грамотно, він використовував свою зброю - зріст, дистанцію, джеб і руху. У цьому бою не було драми, якою так чекала публіка. Того вечора Джошуа очевидно перевершував над Руїсом", - зізнався Сулейман.
Примітно, що за день до бою в процедурі зважування Руїс переважив Джошуа більше, чим на 20 кг.