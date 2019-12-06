Різниця в 21 кг: боксери Руїс і Джошуа провели процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чемпіон світу мексиканець Енді Руїс і британець Ентоні Джошуа провели офіційну процедуру зважування перед другим очним поєдинком. Інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію Matchroom Boxing.
На вагах мексиканський боксер показав 128,68 кілограма, а британець — 107,5 кг. Таким чином, претендент виявився на 21 кілограм легшим.
Зауважимо, що завтра бійці зійдуться на рингу в Саудівській Аравії за чемпіонські пояси Руїса — IBF, WBA, WBO, IBO.
Нагадаємо, що влітку Джошуа програв технічним нокаутом в сьомому раунді і поступився Руїсу усіма титулами, зазнавши першої поразки у кар’єрі.