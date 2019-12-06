Разница в 21 кг: боксеры Руис и Джошуа провели процедуру взвешивания

На весах мексиканский боксер показал 128,68 килограмма, а британец — 107,5 кг. Таким образом, претендент оказался на 21 килограмм легче.

Заметим, что завтра бойцы сойдутся на ринге в Саудовской Аравии за чемпионские пояса Руиса — IBF, WBA, WBO, IBO.

Напомним, что летом Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и уступил Руису всеми титулами, потерпев первое поражение в карьере.