Разница в 21 кг: боксеры Руис и Джошуа провели процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Чемпион мира мексиканец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели официальную процедуру взвешивания перед вторым очным поединком. Информирует УНН со ссылкой на промоутерскую компанию Matchroom Boxing.
На весах мексиканский боксер показал 128,68 килограмма, а британец — 107,5 кг. Таким образом, претендент оказался на 21 килограмм легче.
Заметим, что завтра бойцы сойдутся на ринге в Саудовской Аравии за чемпионские пояса Руиса — IBF, WBA, WBO, IBO.
Напомним, что летом Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и уступил Руису всеми титулами, потерпев первое поражение в карьере.