Президент WBC подверг критике подготовку Руиса в бою-реваншу с Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент WBC Маурисио Сулейман остался недоволен ходом подготовки уже бывшего чемпиона мира в "хэвивейте" Энди Руиса в бою с Энтони Джошуа, обвинив мексиканца в несерьезном отношении к тренировкам и плохой подготовке, передает УНН со ссылкой на BoxingScene.
"В жизни Руиса было много проблем, но к нему привалила удача, а вместе с ней и деньги, слава и соблазны. У него не было плана для работы в зале. Руис ездил по городам, посещал различные мероприятия. Его развлечения привели к скандальному взвешивания . После стартового гонга Руис заметно уступал в мобильности. Джошуа же, наоборот, действовал очень грамотно, он использовал свое оружие - рост, дистанцию, джеб и движения. в этом бою не было драмы, которой так ждала публика. в тот вечер Джошуа очевидно превосходил над Руисом", - признался Сулейман.
Примечательно, что за день до боя в процедуре взвешивания Руис перевесил Джошуа больше, чем на 20 кг.