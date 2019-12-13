Президент WBC подверг критике подготовку Руиса в бою-реваншу с Джошуа

"В жизни Руиса было много проблем, но к нему привалила удача, а вместе с ней и деньги, слава и соблазны. У него не было плана для работы в зале. Руис ездил по городам, посещал различные мероприятия. Его развлечения привели к скандальному взвешивания . После стартового гонга Руис заметно уступал в мобильности. Джошуа же, наоборот, действовал очень грамотно, он использовал свое оружие - рост, дистанцию, джеб и движения. в этом бою не было драмы, которой так ждала публика. в тот вечер Джошуа очевидно превосходил над Руисом", - признался Сулейман.

Примечательно, что за день до боя в процедуре взвешивания Руис перевесил Джошуа больше, чем на 20 кг.