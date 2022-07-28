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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 8697 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент вручив паспорти України дітям, які покинули свій дім через бойові дії

Президент вручив паспорти України дітям, які покинули свій дім через бойові дії

Київ • УНН

 • 178657 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що вручив паспорти України дітям, які покинули свій дім через бойові дії. Про це інформує УНН.

Деталі

Президент у Маріїнському палаці вручив паспорти громадян України юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям українських воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави.

Цитата

"Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути Президентом таких громадян.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа, який прибув до Києва в День Української Державності, вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки – орден Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.

Українські Національні Новини

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