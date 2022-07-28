Президент вручив паспорти України дітям, які покинули свій дім через бойові дії

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Президент у Маріїнському палаці вручив паспорти громадян України юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям українських воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави.

Цитата

"Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути Президентом таких громадян.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа, який прибув до Києва в День Української Державності, вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки – орден Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.