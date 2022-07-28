Президент вручил паспорта Украины детям, покинувшим свой дом из-за боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что вручил паспорта Украины детям, покинувшим свой дом из-за боевых действий. Об этом информирует УНН.
Детали
Президент в Мариинском дворце вручил паспорта граждан Украины юным украинцам и украинкам – ребятам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий, юным волонтерам, победителям всеукраинских олимпиад, детям украинских воинов, защищающих Украину, и детям тех , кто отдал свою жизнь за независимость государства
Цитата
"Вдохновенная церемония, утверждающая силу гражданства Украины! В таких детях – будущее Украины, в их искренности и уме. Я горжусь быть Президентом таких граждан.
Напомним
Президент Литвы Гитанас Науседа, прибывший в Киев в День Украинской Государственности, вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Литовской Республики – орден Витаутаса Великого с золотой цепью.