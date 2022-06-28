Президент відзначив нагородами учасників бойових дій

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“Я вдячний всім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медичним працівникам.