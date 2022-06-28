Президент отметил наградами участников боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о награждении наших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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“Я благодарен всем, кто защищает Украину. Подписал сегодня новый указ о награждении наших героев. Еще 314 участников боевых действий отмечены государственными наградами. Вечная слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!”, — сказал он.
Напомним
Зеленский посетил больницу в Одессе и вручил награды медицинским работникам.