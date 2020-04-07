Президент УПЛ: проект VAR в Україні знаходиться у надійних руках
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Впровадження VAR в матчах УПЛ є успішним тому, що проект перебуває у надійних руках на рівні Української асоціації футболу (УАФ). Таку думку висловив президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН із посиланням на пресслужбу УПЛ.
"Я думаю, що впровадження VAR у матчах УПЛ було до цих пір успішним: головним чином тому, що цей проект перебуває у дуже хороших руках на рівні УАФ. Лучано Лучі і його співробітники ретельно проаналізували досвід інших ліг та підготували його реалізацію в Україні за найвищими, наскільки це можливо, стандартами", - сказав Грімм, додавши, що дати більш детальну оцінку системі можна буде після закінчення сезону.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, невдовзі VAR зможе обслуговувати шість матчів туру УПЛ.