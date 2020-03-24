Невдовзі VAR зможе обслуговувати шість матчів туру УПЛ - Павелко

КИЇВ. 25 березня. УНН. Найближчим часом кількість в автопарку автобусів VAR в УПЛ буде розширено. Планується закупити ще два автобуси VAR, що дасть змогу застосовувати систему відеодопомоги арбітрам у 6 матчах туру УПЛ. Про це в ефірі програми “Великий футбол” розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.