Невдовзі VAR зможе обслуговувати шість матчів туру УПЛ - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Найближчим часом кількість в автопарку автобусів VAR в УПЛ буде розширено. Планується закупити ще два автобуси VAR, що дасть змогу застосовувати систему відеодопомоги арбітрам у 6 матчах туру УПЛ. Про це в ефірі програми “Великий футбол” розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.
“Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус — один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів у турі”, — розповів він.
Павелко додав, що одна машина коштує до 300 тисяч євро. І розповів, що свою допомогу у придбанні обладнання для ще однієї машини запропонував чернігівський футбольний клуб “Десна”.
“У нас вже є розуміння, що до одного автобусу, повністю укомплектованому технікою, додається пропозиція „Десни“. І ще третій автобус запропонував наш один із партнерів, який буде відповідати за чистоту матчів, пов’язаної з комітетом чесної гри. Ця компанія запропонувала свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі”, — сказав Павелко.
Нагадаємо, що система VAR дебютувала в УПЛ у матчі “Шахтар” — “Десна”. І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу в ворота донецької команди після підказки відеоассістента.
Пізніше VAR використовувався і на матчі “Динамо” — “Дніпро-1” — вперше на “Дніпро-Арені”. Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також винесла саме після перегляду відеозаписів.