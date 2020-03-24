Вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ - Павелко

“В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус — один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре”, — рассказал он.

Павелко добавил, что одна машина стоит до 300 тысяч евро. И рассказал, что свою помощь в приобретении оборудования для еще одной машины предложил черниговский футбольный клуб “Десна”.

“У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение „Десны“. И еще третий автобус предложил наш один из партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанной с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе”, — сказал Павелко.

Напомним, что система VAR дебютировала в УПЛ в матче “Шахтер” — “Десна”. И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и в матче “Динамо” — “Днепр-1” — впервые на “Днепр-Арене”. Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также вынесла именно после просмотра видеозаписей.