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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71997 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ - Павелко

Вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ - Павелко

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В ближайшее время количество в автопарке автобусов VAR в УПЛ будет расширен. Планируется закупить еще два автобуса VAR, что позволит применять систему видеопомощи арбитрам в 6 матчах тура УПЛ. Об этом в эфире программы “Великий футбол” рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

“В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус — один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре”, — рассказал он.

Павелко добавил, что одна машина стоит до 300 тысяч евро. И рассказал, что свою помощь в приобретении оборудования для еще одной машины предложил черниговский футбольный клуб “Десна”.

“У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение „Десны“. И еще третий автобус предложил наш один из партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанной с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе”, — сказал Павелко.

Напомним, что система VAR дебютировала в УПЛ в матче “Шахтер” — “Десна”. И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и в матче “Динамо” — “Днепр-1” — впервые на “Днепр-Арене”. Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также вынесла именно после просмотра видеозаписей.

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