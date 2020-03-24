Вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В ближайшее время количество в автопарке автобусов VAR в УПЛ будет расширен. Планируется закупить еще два автобуса VAR, что позволит применять систему видеопомощи арбитрам в 6 матчах тура УПЛ. Об этом в эфире программы “Великий футбол” рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.
“В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус — один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR 6 матчей в туре”, — рассказал он.
Павелко добавил, что одна машина стоит до 300 тысяч евро. И рассказал, что свою помощь в приобретении оборудования для еще одной машины предложил черниговский футбольный клуб “Десна”.
“У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение „Десны“. И еще третий автобус предложил наш один из партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанной с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе”, — сказал Павелко.
Напомним, что система VAR дебютировала в УПЛ в матче “Шахтер” — “Десна”. И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.
Позже VAR использовался и в матче “Динамо” — “Днепр-1” — впервые на “Днепр-Арене”. Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также вынесла именно после просмотра видеозаписей.