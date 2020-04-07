Президент УПЛ: проект VAR в Украине находится в надежных руках
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Внедрение VAR в матчах УПЛ является успешным потому, что проект находится в надежных руках на уровне Украинской ассоциации футбола (УАФ). Такое мнение высказал президент УПЛ Томас Гримм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
"Я думаю, что внедрение VAR в матчах УПЛ было до сих пор успешным: главным образом потому, что этот проект находится в очень хороших руках на уровне УАФ. Лучано Луче и его сотрудники тщательно проанализировали опыт других лиг и подготовили его реализацию в Украине по самым высоким, насколько это возможно, стандартам", - сказал Гримм, добавив, что дать более детальную оценку системе можно будет после окончания сезона.
Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ.