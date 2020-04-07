Президент УПЛ: проект VAR в Украине находится в надежных руках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76989 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90878 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100057 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107600 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94294 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103875 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106229 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131226 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

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Президент УПЛ: проект VAR в Украине находится в надежных руках

Президент УПЛ: проект VAR в Украине находится в надежных руках

Киев  •  УНН

 • 10930 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Внедрение VAR в матчах УПЛ является успешным потому, что проект находится в надежных руках на уровне Украинской ассоциации футбола (УАФ). Такое мнение высказал президент УПЛ Томас Гримм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

"Я думаю, что внедрение VAR в матчах УПЛ было до сих пор успешным: главным образом потому, что этот проект находится в очень хороших руках на уровне УАФ. Лучано Луче и его сотрудники тщательно проанализировали опыт других лиг и подготовили его реализацию в Украине по самым высоким, насколько это возможно, стандартам", - сказал Гримм, добавив, что дать более детальную оценку системе можно будет после окончания сезона.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, вскоре VAR сможет обслуживать шесть матчей тура УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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