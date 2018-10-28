Президент України висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих у Піттсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалих під час масового вбивства у синагозі в Піттсбурзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Глави держави.
“Шокований жахливим вбивством у синагозі „Дерево життя“ в Піттсбурзі. Ніщо не може виправдати такої нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмі та расизмі. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії”, — повідомив Президент.
Нагадуємо, вранці в суботу 27 жовтня злочинець відкрив стрілянину в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі, штат Пенсільванія. За даними місцевого телеканалу KDKA, в цей момент в синагозі кілька громад відзначали шаббат; в одному з приміщень проходила церемонія обрізання.
Шокований жахливим вбивством у синагозі «Дерево життя» в Піттсбурзі. Ніщо не може виправдати такої нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмі та расизмі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 жовтня 2018 р.
У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 жовтня 2018 р.