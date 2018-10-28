Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Питтсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время массового убийства в синагоге в Питтсбурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
“Шокированный ужасным убийством в синагоге „Дерево жизни“ в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии”, — сообщил Президент.
Напоминаем, утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания. По данным местного телеканала KDKA, в этот момент в синагоге несколько общин отмечали шаббат; в одном из помещений проходила церемония обрезания.
Шокированный ужасным убийством в синагоге “Дерево жизни” в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме.— Петр Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018
В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии.— Петр Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018