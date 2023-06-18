Президент України подякував військовим "Таврії" за успішне просування на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив подяку військовим "Таврії" за просування вперед на фронті, пише УНН.
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"ОСУВ "Таврія" - до речі, я хочу вам подякувати за рух уперед, воїни! Молодці! Усі наші воїни на Сході, міцні воїни - я дякую вам за стійкість і влучність", - заявив Зеленський.
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Також Президент підбив підсумки плідного тижня, подякувавши іноземним партнерам за допомогу та підтримку.
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Сили оборони мають успіхи та просування на Таврійському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.