Президент Украины поблагодарил военных "Таврии" за успешное продвижение на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил благодарность военным "Таврии" за продвижение вперед на фронте, пишет УНН.
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"ОСУВ "Таврия" - кстати, я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины - я благодарю вас за стойкость и меткость", - заявил Зеленский.
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Также Президент подвел итоги плодотворной недели, поблагодарив иностранных партнеров за помощь и поддержку.
Напомним
Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.