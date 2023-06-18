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Президент Украины поблагодарил военных "Таврии" за успешное продвижение на фронте

Киев • УНН

 • 363899 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил благодарность военным "Таврии" за продвижение вперед на фронте, пишет УНН.

Президент Украины поблагодарил военных "Таврии" за успешное продвижение на фронте

Цитата 

"ОСУВ "Таврия" - кстати, я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины - я благодарю вас за стойкость и меткость", - заявил Зеленский.

Дополнительно 

Также Президент подвел итоги плодотворной недели, поблагодарив иностранных партнеров за помощь и поддержку.

Напомним 

Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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