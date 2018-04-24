Президент України: ні в кого, включаючи Кирила, вето на рішення Вселенського Патріарха не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Під час участі у програмі “Свобода слова” Президент Петро Порошенко відповів на запитання про можливість втручання російського Патріарха Кирила в процес надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.
Глава держави підкреслив, що з початком агресії Росії проти України не спілкувався Патріархом РПЦ.
Президент зазначив, що: “Хочу окремо наголосити, що ідеальним сценарієм для мене було б, щоб разом з Патріархом Константинопольським Варфоломієм підтвердили нашу автокефалію усі Православні Церкви, включаючи і російського Патріарха”.
“Це єдиний спосіб, щоб хоч якось відмитися від того гніву і тих гріхів, які зроблені на території України російським військовими, російськими пропагандистами та інколи, на жаль, і російськими священниками”, — підкреслив Президент та додав, що вірить в те, що це можливо. “Господь робить дива і я не виключаю й цього”, — сказав Петро Порошенко.
Говорячи про те, чи може Патріарх Кирило зупинити надання Україні Томосу про автокефалію Української Православної Церкви, Президент підкреслив: “Я хочу окремо наголосити, що ні в кого, включаючи Кирила, вето на рішення Вселенського Патріарха не існує. Він не дозволу питає у Кирила, а проводить консультації з цього приводу”.
Як повідомляв УНН, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що питання буде обговорюватися за участю Російської церкви, а рішення вимагає одностайності церков, автокефалії Україна не отримає.