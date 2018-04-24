Президент України: ні в кого, включаючи Кирила, вето на рішення Вселенського Патріарха не існує

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Під час участі у програмі “Свобода слова” Президент Петро Порошенко відповів на запитання про можливість втручання російського Патріарха Кирила в процес надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.