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Президент Украины: ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского Патриарха не существует

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во время участия в программе “Свобода слова” Президент Петр Порошенко ответил на вопрос о возможности вмешательства российского Патриарха Кирилла в процесс предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Президент Украины: ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского Патриарха не существует

Глава государства подчеркнул, что с началом агрессии России против Украины не общался Патриархом РПЦ.

Президент отметил, что: "Хочу отдельно подчеркнуть, что идеальным сценарием для меня было бы, чтобы вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили нашу автокефалию все Православные Церкви, включая и российского Патриарха".

"Это единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от того гнева и тех грехов, которые сделаны на территории Украины российским военными, российскими пропагандистами и иногда, к сожалению, и российскими священниками", - подчеркнул Президент и добавил, что верит в то, что это возможно. "Господь творит чудеса и я не исключаю и этого", - сказал Петр Порошенко.

Говоря о том, может ли Патриарх Кирилл остановить предоставление Украине Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, Президент подчеркнул: "Я хочу отдельно подчеркнуть, что ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского Патриарха не существует. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу".

Как сообщал УНН, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

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