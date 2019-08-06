Президент указами звільнив заступників голови Державної прикордонної служби України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Глава держави Володимир Зеленський підписав укази № 582/2019 та № 583/2019, якими звільнив з посад заступника та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.
У тексті указу № 582/2019 вказано: “Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України”.
В документі № 583/2019 зазначено, що: “Звільнити Пімєнова Артура Олександровича з посади заступника Голови Державної прикордонної служби України”.
Нагадуємо, минулої доби Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського з посади Командувача об’єднаних сил і одразу ж знайшов йому заміну.