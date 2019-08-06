Президент указами освободил заместителей председателя Государственной пограничной службы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава государства Владимир Зеленский подписал указы № 582/2019 и № 583/2019, которыми освободил от должностей заместителя и первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
В тексте указа № 582/2019 указано: “Освободить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины”.
В документе № 583/2019 указано, что: “Освободить Пименова Артура Александровича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины”.
Напоминаем, за минувшие сутки Президент Украины Владимир Зеленский освободил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и сразу же нашел ему замену.