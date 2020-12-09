Президент УАФ привітав "Динамо" із виходом до 1/16 Ліги Європи

“Динамо” здобуває три очки в поєдинку з “Ференцварошем” і завойовує путівку в 1/16 Ліги Європи! Вітаю вболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу з важливою перемогою, яка дарує всій футбольній Україні єврокубкову весну 2021!", - написав Павелко.

Як писав УНН, раніше президент УАФ Андрій Павелко прокоментував підсумок жеребкування ЧС-2022. За його словами, Україні дісталася одна з найбільш складних відбіркових груп.