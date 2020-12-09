Президент УАФ поздравил "Динамо" с выходом в 1/16 Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вчера "Динамо" с минимальным результатом обыграло "Ференцварош". С победой киевлян поздравил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу функционера.
"Динамо" получает три очка в поединке с "Ференцварошем" и завоевывает путевку в 1/16 Лиги Европы! Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с важной победой, которая дарит всей футбольной Украине еврокубковую весну 2021!", - написал Павелко.
Как писал УНН, ранее президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итог жеребьевки ЧМ-2022. По его словам, Украинае досталась одна из самых сложных отборочных групп.