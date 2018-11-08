Президент у Хельсінкі знову зустрівся з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у Хельсінкі провів низку двосторонніх зустрічей з європейськими лідерами, під час яких закликав продовжити санкції проти РФ через відсутність прогресу щодо імплементації мінських домовленостей. Про це він заявив під час брифінгу у фінській столиці, передає кореспондент УНН.
“Відбулись зустрічі на двосторонній основі з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, з лідерами багатьох держав”, — сказав він.
За словами президента, він зустрівся і з майбутніми прем’єр-міністрами багатьох країн. Він заявив, що відчув “дуже потужну підтримку європейських лідерів”.
“Я закликав лідерів Європи мобілізуватись, забезпечити єдність та продовжити санкції проти РФ через відсутність будь-якого прогресу щодо імплементації мінських домовленостей”, — сказав він, зазначивши, що закликав лідерів також забезпечити звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях та у тюрмах.
“Я відчув потужну та повну підтримку України з боку ЄС”, — додав він.
Нагадаємо, 1 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну з робочим візитом. Вона провела зустрічі з Президентом України та главою українського уряду. Зокрема, головною темою переговорів Меркель і Порошенка було припинення російської агресії.