Президент у Хельсінкі знову зустрівся з Меркель

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у Хельсінкі провів низку двосторонніх зустрічей з європейськими лідерами, під час яких закликав продовжити санкції проти РФ через відсутність прогресу щодо імплементації мінських домовленостей. Про це він заявив під час брифінгу у фінській столиці, передає кореспондент УНН.