Президент в Хельсинки вновь встретился с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Хельсинки провел ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами, во время которых призвал продлить санкции против РФ из-за отсутствия прогресса в имплементации минских договоренностей. Об этом он заявил во время брифинга в финской столице, передает корреспондент УНН.
"Состоялись встречи на двусторонней основе с президентом Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, с лидерами многих государств", - сказал он.
По словам президента, он встретился и с будущими премьер-министрами многих стран. Он заявил, что почувствовал "очень мощную поддержку европейских лидеров".
"Я призвал лидеров Европы мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против РФ из-за отсутствия какого-либо прогресса по имплементации минских договоренностей", - сказал он, отметив, что призвал лидеров также обеспечить освобождение заложников, незаконно содержатся на оккупированных территориях и в тюрьмах.
"Я почувствовал мощную и полную поддержку Украине со стороны ЕС", - добавил он.
Напомним, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину с рабочим визитом. Она провела встречи с Президентом Украины и главой украинского правительства. В частности, главной темой переговоров Меркель и Порошенко было прекращение российской агрессии.