Ердоган заявив, що країна може відкрити "двері для біженців в Європу, якщо не отримає підтримку"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Туреччина готова відкрити двері для біженців в Європу, якщо не отримає необхідну підтримку від Заходу. Про це заявив у четвер президент республіки Тайіп Ердоган. Трансляцію його виступу, що відбувся в Анкарі, вів телеканал A Haber, передає УНН.
“Або ви підтримаєте нас у питанні створення зони безпеки в Сирії, або ми будемо змушені відкрити наші прикордонні переходи. Або ви надаєте нам підтримку, або ніхто ні про що не повинен буде шкодувати. Ми б хотіли розмістити 1 млн біженців в зоні безпеки”, — зазначив Ердоган.
Президент Туреччини також знову заявив про наміри “приступити до формування зони безпеки в Сирії до кінця вересня”. 31 серпня Ердоган повідомив, що ЗС республіки можуть через кілька тижнів самостійно приступити до реалізації плану дій щодо встановлення зони безпеки.
Як писав УНН, Туреччина веде переговори з РФ з питання придбання винищувачів.