Президент Туреччини відкриє новий аеропорт у Нагірному Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у церемонії відкриття міжнародного аеропорту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на TRT Haber.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 26 жовтня, відвідає Нагірний Карабах, щоб взяти участь у церемонії відкриття нового міжнародного аеропорту “Фізулі”. Зазначають, що Ердоган виступить із промовою.
За останній рік це буде вже третій візит лідера турецької держави в Азербайджан.
Міжнародний аеропорт “Фізулі” — перший аеропорт, який побудував Азербайджан на території звільненого від окупації Карабаху. Його здадуть в експлуатацію після офіційних заходів.
Нагадаємо
Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокації насильства.
Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до численних жертв.
У листопаді лідери Вірменії, Азербайджану та Росії підписали угоду про припинення вогню.