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Президент Турции откроет новый аэропорт в Нагорном Карабахе

Киев • УНН

 • 18620 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии открытия международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT Haber.

Президент Турции откроет новый аэропорт в Нагорном Карабахе

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 октября, посетит Нагорный Карабах, чтобы принять участие в церемонии открытия нового международного аэропорта “Физули”. Отмечают, что Эрдоган выступит с речью.

За последний год это будет уже третий визит лидера турецкого государства в Азербайджан.

Международный аэропорт “Физули” — первый аэропорт, который построил Азербайджан на территории освобожденного от оккупации Карабаха. Его сдадут в эксплуатацию после официальных мероприятий.

Напомним

Армения и Азербайджан 27 сентября 2020 года начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провокации насилия.

Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к многочисленным жертвам.

В ноябре лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня.

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