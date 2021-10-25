Президент Турции откроет новый аэропорт в Нагорном Карабахе

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 октября, посетит Нагорный Карабах, чтобы принять участие в церемонии открытия нового международного аэропорта “Физули”. Отмечают, что Эрдоган выступит с речью.

За последний год это будет уже третий визит лидера турецкого государства в Азербайджан.

Международный аэропорт “Физули” — первый аэропорт, который построил Азербайджан на территории освобожденного от оккупации Карабаха. Его сдадут в эксплуатацию после официальных мероприятий.

Напомним

Армения и Азербайджан 27 сентября 2020 года начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провокации насилия.

Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к многочисленным жертвам.

В ноябре лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня.