Президент Туреччини пропонує змінити статус собору Святої Софії на мечеть для безкоштовного входу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган в неділю розповів, що влада країни може змінити статус собору Святої Софії, щоб його змогли відвідувати безкоштовно. Про це повідомляє УНН з посиланням на TRT Haber.
“Статус Святої Софії може бути змінений з музею на мечеть після (муніципальних) виборів (31 березня). Туристи всіх віросповідань зараз можуть безкоштовно заходити в Блакитну мечеть, яка розташована по сусідству. З Святою Софією можна зробити аналогічно”, — відповів він на питання журналіста про те, чи зможуть громадяни Туреччини безкоштовно відвідувати собор Святої Софії, в інтерв’ю телеканалу TGRT.
В даний час вхід в музей обходиться в 60 турецьких лір (10 доларів). Ердоган 18 березня заявляв, що він не підтримує ідею перетворення собору Святої Софії в Стамбулі в мечеть, оскільки це може привести до серйозних наслідків.
Собор Святої Софії — найбільш видатна пам’ятка візантійського зодчества. Він зводився в 532 — 537 роках за вказівкою імператора Юстиніана, який вирішив увічнити славу Константинополя, як тоді називали це місто на берегах Босфору. За переказами, план будівництва собору Юстиніану уві сні повідав ангел. Імператор мріяв, щоб храм не мав рівних у світі, і навіть планував зробити в ньому підлогу з золотих злитків.
З 1453 роки там знаходилася мечеть. У 1935 році собор Святої Софії став музеєм.
Як зазначав УНН, Ердоган запропонував обговорити питання Голанських висот на Генасамблеї ООН.