Президент Турции предлагает изменить статус собора Святой Софии в мечеть для бесплатного входа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье рассказал, что власти страны могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT Haber.
“Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после (муниципальных) выборов (31 марта). Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично”, — ответил он на вопрос журналиста о том, смогут ли граждане Турции бесплатно посещать собор Святой Софии, в интервью телеканалу TGRT.
В настоящее время вход в музей обходится в 60 турецких лир (10 долларов). Эрдоган 18 марта заявлял, что он не поддерживает идею превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, поскольку это может привести к серьезным последствиям.
Собор Святой Софии — наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532 — 537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя, как тогда называли этот город на берегах Босфора. По преданиям, план строительства собора Юстиниану во сне поведал ангел. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.
С 1453 года там находилась мечеть. В 1935 году собор Святой Софии стал музеем.
Как отмечал УНН, Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН.