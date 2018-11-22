Президент призначив Уповноваженим з питань реабілітації учасників бойових дій фельдшера

“З метою забезпечення належних умов для реалізації учасниками бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, права на реабілітацію та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Призначити Свириденка Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій”, — йдеться в тексті Указу.

Також документом затверджуються Положення про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій та визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 536 “Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції”. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Основними завданнями Уповноваженого визначено моніторинг ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію учасників бойових дій; внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення порушеного права учасників бойових дій; здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реабілітації учасників бойових дій.

Додамо, що Вадим Свириденко військовий фельдшер, солдат Збройних сил України. Брав участь в бойових діях на сході України. У вересні 2017 на Іграх нескорених 2017, що проходили у Торонто, здобув бронзову нагороду у змаганнях із веслування на тренажерах.