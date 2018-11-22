Президент назначил Уполномоченным по вопросам реабилитации участников боевых действий фельдшера
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий, пишет УНН со ссылкой на документ.
"С целью обеспечения надлежащих условий для реализации участниками боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, права на реабилитацию и в соответствии с пунктом 28 части первой 106 Конституции Украины постановляю:
1. Назначить Свириденко Вадима Васильевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий ", - говорится в тексте Указа.
Также документом утверждаются Положение об Уполномоченном Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и признать утратившим силу Указ Президента Украины от 1 декабря 2016 № 536 "Об Уполномоченном Президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, получили ранения, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции ". Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Основными задачами Уполномоченного определено мониторинг ситуации по обеспечению реализации права на реабилитацию участников боевых действий; внесение Президенту Украины предложений по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий; осуществление мероприятий, направленных на обеспечение, восстановление нарушенного права участников боевых действий; осуществление мероприятий по налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам реабилитации участников боевых действий.
Добавим, что Вадим Свириденко военный фельдшер, солдат Вооруженных сил Украины. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В сентябре 2017 на Играх непокоренных 2017, проходивших в Торонто, получил бронзовую награду в соревнованиях по гребле на тренажерах.