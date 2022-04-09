Президент: потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський запевнив, що потрібно запровадити повне енергетичне ембарго на російські нафту та газ, через які вона може шантажувати інші країни. Про це повідомляє УНН.
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"Говорили із представниками Євросоюзу про подальші кроки для того, щоб примусити росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на росію.
Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків росії та дає змогу керівництву рф вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії.
Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства", - заявив Президент.
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У цьому контексті суверен оцінив й новий пакет санкцій проти росії, про який оголошено.
"Вважаю неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти росії справді принципові та справді сильні санкції.
А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що росія робить проти українців і проти свободи у Європі", - додав Володимир Зеленський.
Додамо
Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн з Володимиром Зеленським відвідали Бучу.