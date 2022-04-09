Президент: нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 15385 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 56334 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 44863 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 78600 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 117604 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 144391 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 310040 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137404 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123913 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 401678 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 29738 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 38273 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 37941 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 27236 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 24198 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 56334 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 310040 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 323622 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 401678 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 376510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 2136 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 13196 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 87756 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 120709 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 140096 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Президент: нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ

Киев • УНН

 • 94741 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во время своего ночного обращение Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что нужно ввести полное энергетическое эмбарго на российские нефть и газ, через которые она может шантажировать другие страны. Об этом сообщает УНН.

Президент: нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ

Цитата

"Говорили с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на россию.

Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов россии и дает возможность руководству рф верить в свою безнаказанность. Дает возможность надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы, противостоять тирании.

Нужно также полностью отключить от глобальной финансовой системы российские банки. Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему россии. Не может быть такого, что наибольшая угроза глобальной безопасности находит пути к глобальному богатству", - заявил Президент.

Детали

В этом контексте суверен оценил и новый пакет санкций против россии, о котором объявлено.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой кое-кто на Западе до сих пор относится к русскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец в Европе поняли: в любом случае придется вводить против россии действительно принципиальные и действительно сильные санкции.

А не какое-то частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-то частичное ограничение русского мореплавания. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что и эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что россия делает против украинцев и против свободы в Европе", - добавил Владимир Зеленский.

Добавим

Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн с Владимиром Зеленским посетили Бучу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70