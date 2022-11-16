Президент Польщі зустрівся із директором ЦРУ у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом у Варшаві ввечері, повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі, передає УНН.
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«Ввечері президент Анджей Дуда поспілкувався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва», — написав Яцек Сєвера у Twitter.
«Розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, піднімався контекст останніх подій».
Доповнення
У вівторок директор ЦРУ вирушив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та його колегами з розвідки.
Поїздка директора ЦРУ до Києва відбулася одразу після зустрічі у понеділок в Анкарі з його колегою з російської розвідки сергієм наришкіним, і це вже другий відомий візит до Києва менш як за місяць.