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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Президент Польщі зустрівся із директором ЦРУ у Варшаві

Президент Польщі зустрівся із директором ЦРУ у Варшаві

Київ • УНН

 • 261014 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом у Варшаві ввечері, повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі, передає УНН.

Цитата

«Ввечері президент Анджей Дуда поспілкувався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва», — написав Яцек Сєвера у Twitter.

«Розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, піднімався контекст останніх подій».

Доповнення

У вівторок директор ЦРУ вирушив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та його колегами з розвідки.

Поїздка директора ЦРУ до Києва відбулася одразу після зустрічі у понеділок в Анкарі з його колегою з російської розвідки сергієм наришкіним, і це вже другий відомий візит до Києва менш як за місяць.

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