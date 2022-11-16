Президент Польщі зустрівся із директором ЦРУ у Варшаві

Цитата

«Ввечері президент Анджей Дуда поспілкувався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва», — написав Яцек Сєвера у Twitter.

«Розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, піднімався контекст останніх подій».

Доповнення

У вівторок директор ЦРУ вирушив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та його колегами з розвідки.

Поїздка директора ЦРУ до Києва відбулася одразу після зустрічі у понеділок в Анкарі з його колегою з російської розвідки сергієм наришкіним, і це вже другий відомий візит до Києва менш як за місяць.