Президент Польши встретился с директором ЦРУ в Варшаве

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«Вечером президент Анджей Дуда пообщался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев», — написал Яцек Севера в Twitter.

«Разговор касался общей ситуации с безопасностью, поднимался контекст последних событий».

Дополнение

Во вторник директор ЦРУ отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегами по разведке.

Поездка директора ЦРУ в Киев состоялась сразу после встречи в понедельник в Анкаре с его коллегой по российской разведке сергеем нарышкиным, и это уже второй известный визит в Киев менее чем за месяц.