Президент Польши встретился с директором ЦРУ в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в Варшаве вечером, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши, передает УНН.
Цитата
«Вечером президент Анджей Дуда пообщался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев», — написал Яцек Севера в Twitter.
«Разговор касался общей ситуации с безопасностью, поднимался контекст последних событий».
Дополнение
Во вторник директор ЦРУ отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегами по разведке.
Поездка директора ЦРУ в Киев состоялась сразу после встречи в понедельник в Анкаре с его коллегой по российской разведке сергеем нарышкиным, и это уже второй известный визит в Киев менее чем за месяц.