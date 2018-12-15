Президент: питання автокефалії - питання національної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що питання автокефалії є питанням національної безпеки України. Про це він сказав під час свого виступу на Об'єднавчому соборі, передає кореспондент УНН.
"Питання автокефалії – це питання нашої української національної безпеки. Це питання нашої української державності. Ми здобуваємо, нарешті церковну незалежність, яку можна порівняти з здобуттям незалежності політичної. Ми обрізаємо пута, які прив'язують нас до імперії. Ми повертаємось на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм шляхом", - сказав Порошенко.
Раніше Петро Порошенко заявив, що століття тому і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже понад три години. На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.