Президент: вопрос автокефалии - вопрос национальной безопасности

"Вопрос автокефалии - это вопрос нашей украинской национальной безопасности. Это вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец церковную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи. Мы возвращаемся на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем", - сказал Порошенко.



Ранее Петр Порошенко заявил, что сто лет назад и гетман Павел Скоропадский, и Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви.



Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3:00. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.