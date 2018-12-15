Президент: вопрос автокефалии - вопрос национальной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии является вопросом национальной безопасности Украины. Об этом он сказал во время своего выступления на Объединительном соборе, передает корреспондент УНН.
"Вопрос автокефалии - это вопрос нашей украинской национальной безопасности. Это вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец церковную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи. Мы возвращаемся на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем", - сказал Порошенко.
Ранее Петр Порошенко заявил, что сто лет назад и гетман Павел Скоропадский, и Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви.
Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3:00. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.