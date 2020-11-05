Президент підписав указ про передачу навчальних закладів держуправління до Міносвіти

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Національна академія та декілька регіональних інститутів державного управління переходять до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Про це повідомляє пресслужба ОП, передає УНН.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами", за яким Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), включно з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління, буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України”, - йдеться в повідомленні.

У ОП стверджують, що Президент переконаний, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що дасть змогу поглибити міжнародний контекст освітньо-наукової діяльності, а професійний розвиток представників вищого корпусу державної служби здійснюватиметься з урахуванням найкращих вітчизняних і міжнародних практик.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про фінансування нацбезпеки й оборони на майже 270 млрд грн.

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