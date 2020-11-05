Президент подписал указ о передаче учебных заведений госуправления в Минобразования
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Национальная академия и несколько региональных институтов государственного управления переходят в сферу управления Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 487/2020 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами", согласно которому Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (НАГУ), включая Днепропетровский, Львовский, Одесский, Харьковский региональный институт государственного управления, будет передана в сферу управления Министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении.
В ОП утверждают, что Президент убежден, что уже в ближайшее время научно-педагогические работники и слушатели НАГУ займут достойное место в почетной семье Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что позволит углубить международный контекст образовательно-научной деятельности, а профессиональное развитие представителей высшего корпуса государственной службы будет осуществляться с учетом лучших отечественных и международных практик.
Напомним, что сегодня, 5 ноября, Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании нацбезопасности и обороны на почти 270 млрд грн.