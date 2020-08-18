Президент ПАРЄ відреагував на події у Білорусі: пропонує ділитися досвідом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Парламентська асамблеї Ради Європи готова ділитися з Мінськом власним досвідом, зокрема в області конституційної та виборчої реформ. Про це йдеться у заяві президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ріка Дамса, яке є у розпорядженні УНН.
"Події у Білорусі демонструють найважливіше значення цінностей, які відстоює Рада Європи. Активно захищаючи свої основні свободи, народ Білорусі обрав шлях демократичних перетворень. Отже, для забезпечення мирного і демократичного переходу терміново необхідний всеосяжний національний політичний процес, який відкриває двері для таких необхідних реформ", - сказав Дамс.
Він привітав зусилля всіх зацікавлених сторін і міжнародних партнерів щодо підтримки такого переходу.
"Як поборник демократії і прав людини на континенті, Рада Європи могла б поділитися ціннісними стандартами та досвідом, зокрема, в області конституційної та виборчої реформи, зміцнення незалежності та ефективності системи правосуддя, створення сприятливих умов для громадянського суспільства та підтримки плюралістичного та незалежного медіасередовища, а також у багатьох інших областях", - заявив президент ПАРЄ.
Він додав, що стратегічною метою організації залишається інтеграція Білорусі до Ради Європи на основі цінностей і принципів організації.
Нагадаємо, раніше українська делегація в ПАРЄ, а також глави інших делегацій підтримали підписання Білоруської декларації про підтримку прагнення білоруського народу до вільного волевиявлення на виборах і висунули свої вимоги. Зокрема, вони просять звільнити незаконно затриманих учасників мітингів.