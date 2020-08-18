Президент ПАСЕ отреагировал на события в Беларуси: предлагает делиться опытом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Парламентская ассамблеи Совета Европы готова делиться с Минском собственным опытом, в частности в области конституционного и избирательной реформ. Об этом говорится в заявлении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Дамса, которым располагает УНН.
"События в Беларуси демонстрируют важнейшее значение ценностей, которые отстаивает Совет Европы. Активно защищая свои основные свободы, народ Беларуси избрал путь демократических преобразований. Следовательно, для обеспечения мирного и демократического перехода срочно необходим всеобъемлющий национальный политический процесс, открывающий дверь для столь необходимых реформ", - сказал Дамс.
Он поприветствовал усилия всех заинтересованных сторон и международных партнеров по поддержке такого перехода.
"Как поборник демократии и прав человека на континенте, Совет Европы мог бы поделиться ценностными стандартами и опытом, в частности, в области конституционной и избирательной реформы, укрепления независимости и эффективности системы правосудия, создания благоприятных условий для гражданского общества и поддержки плюралистической и независимой медиа-среды, а также во многих других областях", - заявил президент ПАСЕ.
Он добавил, что стратегической целью организации остается интеграция Беларуси в Совет Европы на основе ценностей и принципов организации.
Напомним, ранее украинская делегация в ПАСЕ, а также главы других делегаций поддержали подписание белорусской декларации о поддержке стремления белорусского народа к свободному волеизъявлению на выборах и выдвинули свои требования. В частности, они просят освободить незаконно задержанных участников митингов.