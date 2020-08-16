Члены делегаций в ПАСЕ подписали Белорусскую декларацию: требования

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ, а также главы других делегаций поддержали подписание Белорусской декларации о поддержке стремления белорусского народа к свободному волеизъявления на выборах и выдвинули свои требования. В частности, просят освободить незаконно задержанных участников митингов. Об этом написала в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР Евгения Кравчук, передает УНН.