Члени делегацій у ПАРЄ підписали Білоруську декларацію: що вимагають
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українська делегація у ПАРЄ, а також голови інших делегацій підтримали підписання Білоруської декларації про підтримку прагнення білоруського народу до вільного виявлення на виборах і висунули свої вимоги. Зокрема, просять звільнити незаконно затриманих учасників мітингів. Про це написала у Facebook заступниця голови фракції “Слуга народу” у ВР Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Україна, зокрема і наша делегація у ПАРЄ, не є байдужим спостерігачем за подіями, які відбуваються у сусідній Білорусі. Як членкиня делегації, долучилася до підписання Білоруської декларації разом з колегами”, — написала Кравчук.
За її словами, цей документ висловлює позицію України і закликає до діалогу, що базуватиметься на повазі до прав та свобод людини. Таку позицію підтримали голови делегацій Естонії — Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії — Інесе Лібіня-Егнере, Литви — Альгірдас Буткевічюс та Сполученого Королівства Великої Британії — Роджер Гейл.
“Весь демократичний світ вболіває за краще майбутнє для білоруського народу”, — додала Кравчук.
Відтак, у Білоруській декларації делегатів ПАРЄ йдеться про підтримку прагнення білоруського народу до вільного виявлення на виборах та чесного підрахунку голосів, а також про співпереживання за боротьбу білорусів за свободу та демократію.
“Ми, делегати, що підписалися нижче заявляємо, що кампанія з виборів президента Республіки Білорусь, голосування 9 серпня 2020 року та підрахунок голосів не відповідають міжнародним виборчим стандартам, проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу; засуджуємо застосування насильства до учасників мирних зібрань у Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та в інших білоруських містах; закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того підписанти наполягають на якнайшвидшому початку мирного діалогу між всіма сторонами виборчого процесу.
“Вітатимемо проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань; висловлюємо готовність фасилітувати діалог між учасниками виборчого процесу та надати майданчик для таких переговорів; застерігаємо Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі”, — написала Кравчук.
Нагадаємо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Рік Дамс виступив з заявою після президентських виборів в Білорусі і привітав мужність білоруських жінок.