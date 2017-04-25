Президент ПАРЄ П.Аграмунт відсутній в президії – нардеп

“Президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсутній в президії. Очевидно, його перебування на посаді залежить від проведення слухань сьогодні о 13:00 (14:00 за київським часом)”, — написав Л.Ємець.

Нардеп заявив, що П.Аграмунт всю ніч і ранок намагався переконати делегатів послабити агресію щодо нього. Однак, за його словами, президент ПАРЄ пропустив момент, коли можна було щиро покаятися.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку Президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.