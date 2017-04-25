Президент ПАСЕ П.Аграмунт отсутствует в президиуме - нардеп

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт отсутствует в президиуме. Очевидно, его пребывание в должности зависит от проведения слушаний сегодня в 13:00 (14:00 по киевскому времени)", - написал Л.Емец.

Нардеп заявил, что П.Аграмунт всю ночь и утро пытался убедить делегатов ослабить агрессию к нему. Однако, по его словам, президент ПАСЕ пропустил момент, когда можно было искренне покаяться.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.