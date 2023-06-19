Президент ПАР зробив заяву щодо "миротворчих" візитів до України та рф
Київ • УНН
КИЇВ.19 червня. УНН. Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса опублікував підсумок своєї поїздки до України та рф у складі африканської делегації. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт президента ПАР.
Сиріл Рафамоса заявив, що африканські країни продовжують наполягати на дипломатичному "врегулюванні конфлікту". За словами президента ПАР, лідери африканських країн підтвердили, що суверенітет країн повинен дотримуватися згідно зі статутом ООН. Також Рафамоса наголосив на "гарантуванні безпеки обох націй".
Рафамоса відзначив "позитивний прийом", отриманий від обох країн, який дає надію на розгляд пропозицій африканської делегації, озвучених під час зустрічі, і припиненні бойових дій. Адже, за його словами, африканські країни також страждають від війни.
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"І Росія, і Україна є основними постачальниками зерна та виробниками добрив, призначених для африканських ринків. Збої в ланцюзі поставок спричинили дефіцит сільськогосподарських ресурсів, що загрожує продовольчій безпеці ряду африканських країн", - сказав він.
В своїй заяві президент ПАР ніяк не засудив агресію рф проти України, хоча саме росія порушує домовленості щодо експорту зерна. Рафамоса наголосив, що його країна домовилась про подальшу взаємодію з президентом України Володимиром Зеленським і президентом рф володимиром путіним. Він заявив, що "в міру просування процесу можна буде закласти основу для деескалації конфлікту та переговорів, двох важливих передумов для міцного миру".
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