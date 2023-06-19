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Президент ЮАР сделал заявление относительно "миротворческих" визитов в Украину и рф

Киев • УНН

 • 8862280 просмотра

КИЕВ.19 июня. УНН. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса опубликовал итог своей поездки в Украину и россию в составе африканской делегации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента ЮАР.

Президент ЮАР сделал заявление относительно "миротворческих" визитов в Украину и рф

Сирил Рафамоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на дипломатическом "урегулировании конфликта". По словам президента ЮАР, лидеры африканских стран подтвердили, что суверенитет стран должен соблюдаться согласно уставу ООН. Также Рафамоса заявил о "гарантировании безопасности обеих наций".

Рафамоса отметил "позитивный прием", полученный от обеих стран, который дает надежду на рассмотрение предложений африканской делегации, озвученных во время встречи, и прекращении боевых действий. Ведь, по его словам, африканские страны также страдают от войны.

Цитата

"И Россия, и Украина являются основными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков. Сбои в цепи поставок вызвали дефицит сельскохозяйственных ресурсов, что угрожает продовольственной безопасности ряда африканских стран", - сказал он.

В своем заявлении президент ЮАР никак не осудил агрессию рф против Украины, хотя именно россия нарушает договоренности по экспорту зерна. Рафамоса отметил, что его страна договорилась о дальнейшем взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом рф владимиром путиным. Он заявил, что "по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров, двух важных предпосылок для прочного мира".

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