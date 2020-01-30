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Президент оголосив Рік математики в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні. Про це йдеться у відповідному документі від 30 січня, передає УНН.

Президент оголосив Рік математики в Україні

“З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з реалізації права на освіту, створення можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них належного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності здобувачів базової середньої освіти в Україні, постановляю: 1. Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні”, — йдеться в тексті Указу.

Також Указом президент докучив Кабінету Міністрів забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні.

Як повідомляв УНН, за інформацією Міністерства освіти і науки, згідно з результатами моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018, 25,9% учнів середніх класів в Україні не досягли мінімального рівня з читацької грамотності.

Українські Національні Новини

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